В Ингушетии впервые с 2016 года откроют горнолыжные трассы на курорте "Армхи"

МАГАС, 8 ноября. /ТАСС/. Горнолыжный сезон впервые с 2016 года откроется на всесезонном курорте "Армхи" в Ингушетии. Руководство курорта планирует запустить две горнолыжные трассы, рассказал ТАСС директор курорта Магомед Евлоев.

"У нас будут открыты горнолыжная трасса протяженностью 940 м и учебная трасса в 300 м, мы, конечно, зависим и от погоды, ожидаем минусовых температур, подходящих для процедуры снегообразования, примерно в конце ноября - начале декабря. Если погода нам позволит, в начале декабря будет запущен горнолыжный сезон, и я думаю, что он продлится до конца марта 2021 года. Трассы мы в этом году откроем впервые за 3 года - последний сезон был открыт в 2016 году", - сказал Евлоев.

По его словам, на территории курорта уже стартовала масштабная подготовка к зимнему сезону.

"Мы уже начали подготовку к зимнему сезону, сейчас налаживаем и проверяем работоспособность системы искусственного снегообразования, кроме этого, занимаемся нормализацией лыжных трасс и их подготовкой, канатная дорога поставлена нами на учет в Ростехнадзор, все процедуры по обеспечению работоспособности, обеспечению безопасности и легализации деятельности горнолыжной инфраструктуры нами проводятся, а некоторые уже проведены. Кроме этого, в пункте проката горнолыжного инвентаря проведена инвентаризация, сейчас проводим закупку нехватающего инвентаря", - добавил собеседник агентства.

Всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт "Армхи" начал принимать гостей с 2012 года. Он расположен в западной части горного Джейрахского района Ингушетии на высоте 1,5 тыс. м над уровнем моря и занимает территорию более 2 тыс. га. Эту местность иногда называют музеем под открытым небом, там находятся более 90 исторических памятников, в том числе знаменитые ингушские боевые башни и древние христианские храмы.