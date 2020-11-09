Военный санаторий Минобороны РФ в Тульской области переоборудуют во временный медцентр

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Минобороны РФ предоставит Тульской области военный санаторий для размещения там временного медицинского центра для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили в военном ведомстве.

Ранее с ведомством прорабатывался вопрос перепрофилирования под госпиталь санатория "Слободка" в Туле, рассчитанного на 180 мест.

"По обращению губернатора Тульской области Алексея Дюмина на базе военного санатория Минобороны России будет развернут временный центр для оказания медицинской помощи жителям региона", - сказали в Минобороны РФ, уточнив, что временный медцентр будет использован для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 8 ноября, в Тульской области за сутки выявлено 132 случая заражения, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 13 402 случая инфицирования, выздоровели 11 417 человек, 439 умерли.

С начала октября в Тульской области, по информации оперативного штаба региона, отмечен устойчивый рост количества выявляемых заражений. Так, если 1 октября их было 38, то 31 октября было зафиксировано уже 120 случаев коронавирусной инфекции. В инфекционных госпиталях, по данным областного Минздрава, развернуто 1 603 койки, к приему пациентов также готов палатно-боксированный корпус детской областной больницы. Всего госпитализированы порядка 1 080 человек, половина из них находятся на кислородной поддержке, еще свыше 4 тыс. человек лечатся на дому.

Режим повышенной готовности из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Тульской области с 16 марта, первые случаи заражения были зафиксированы 19 марта. Сейчас регион находится на втором этапе снятия ограничений. Запрет на проведение массовых мероприятий продлен до конца года, с 27 октября по 9 ноября введена обязательная самоизоляция для граждан 65 лет и старше, работодателей обязали перевести на дистанционный режим не менее 30% сотрудников. При проведении развлекательных мероприятий, в том числе спектаклей, концертов, представлений и кинопоказов, зал может быть заполнен не более чем на 30%, на спортивных мероприятиях допускается присутствие не более 10% болельщиков.