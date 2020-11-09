В Краснодаре учеников обязали носить маски при входе в школу

КРАСНОДАР, 9 ноября. /ТАСС/. Учеников в образовательных организациях Краснодара обязали носить маски при входе и выходе из школы, в коридорах и местах массового пребывания людей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации.

"В соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ от 16.10.2020 № 31 издан приказ департамента образования от 28.10.2020 № 1 509, согласно которому в общеобразовательных учреждениях сотрудникам и ученикам необходимо носить маски: при входе в школу и выходе из нее, в коридорах, в рекреациях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также маски необходимо носить в местах массового пребывания людей и в помещениях, где отсутствуют приборы обеззараживания воздуха. В пресс-службе объяснили, что такие меры необходимы, чтобы при пересечении потоков учащихся "свести к минимуму возможность заражения коронавирусом". Также в пресс-службе администрации отметили, что во время уроков учащиеся могут находиться в классах без масок.

По последним данным, в Краснодарском крае общее число заразившихся коронавирусом составляет 18,4 тыс. Более 12 тыс. пациентов выписаны, 472 человека умерли, 44 пациента в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще четверо находятся на ЭКМО в краевой больнице № 1.

Борьба с распространением коронавируса на Кубани

Власти Краснодарского края, где фиксируют рост числа заразившихся коронавирусом, не планируют пока возобновлять режим карантина, для принятия мер по недопущению распространения инфекции в регионе ужесточат контроль за соблюдением предписаний Роспотребнадзора. Власти усилят контроль за перевозкой пассажиров в общественном транспорте, планируется увеличить количество проверок соблюдения масочного режима в автобусах, маршрутках, такси. Кроме того, увеличат число рейдов по объектам общепита - клубам, кафе, которые должны быть закрыты после полуночи.

С 31 марта в Краснодарском крае, который является третьим по численности населения в РФ, действовал режим карантина, в соответствии с которым было прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, движение на личных автомобилях было разрешено только при наличии специальных пропусков. С апреля в регионе начали поэтапно ослаблять ограничительные меры, возобновили работу некоторые предприятия, с июня прием туристов возобновили санатории, имеющие медицинскую лицензию. Режим карантина сняли 21 июня, на Кубань начали активно приезжать туристы, при этом регион вернулся к действию режима повышенной готовности.