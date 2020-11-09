"Поезд Победы" прибыл в Волгоград

ВОЛГОГРАД, 9 ноября. /ТАСС/. "Поезд Победы" с выставкой, посвященной истории Великой Отечественной войны, прибыл в понедельник на железнодорожный вокзал Волгограда. Здесь в течение двух дней с экспозициями передвижного музея ознакомятся волгоградские школьники, студенты, любители военной истории, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"Поезд Победы" прибыл сегодня на железнодорожный вокзал "Волгоград I" - это единственная в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе. Первыми с экспозицией ознакомились студенты и школьники: вход посетителей организован с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований и мер безопасности", - говорится в сообщении.

Поезд прибыл из Тулы, остановкой в Волгограде завершилась первая часть маршрута движения "Поезда Победы". Состав проехал через 13 городов, где в 1941-1945 годах проходила линия фронта. Вторая часть маршрута пройдет по Транссибирской магистрали на Дальний Восток, поезд вернется в Москву в начале 2021 года.

"Благодаря сплаву классического и современного подходов авторы создали "машину времени", которая переносит посетителей в поезд, несущийся по дорогам войны. В экспозиции, размещенной в семи вагонах, задействованы 50 видеопроекторов, 18 видео-стен и 12 интерактивных столов. Используется анимированная и трехмерная графика, видео- и фотохроника времен Великой Отечественной, а также реальные предметы и вещи военного периода", - отметили в пресс-службе администрации региона.

Представитель обладминистрации уточнил ТАСС, что в организации экскурсий на передвижную выставку "от Волгоградской области оказывают помощь 30 волонтеров Победы".

Организаторами акции выступают Министерство науки и высшего образования РФ и ОАО "Российские железные дороги", авторы экспозиции - представители историко-художественной группы из Санкт-Петербурга "Невский баталист".