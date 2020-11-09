Автопарк "Орленка" пополнился 25 новыми автобусами для перевозки детей

КРАСНОДАР, 9 ноября. /ТАСС/. Презентация новых автобусов, состоялась во Всероссийском детском центре (ВДЦ) "Орленок" в понедельник. Всего было закуплено 25 новых транспортных средств, сделанных по специальному проекту Курганским автобусным заводом, общая сумма обновления составила более 180 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

"Автопарк Всероссийского детского центра пополнился 25-ю новыми автобусами, оснащенными всем необходимым для комфортных и безопасных поездок юных пассажиров. Более 180 млн рублей на обновление транспортных средств "Орленка" выделило правительство Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что разработка автобусов продолжалась около двух месяцев: сначала над проектом работали специалисты "Орленка", затем - сотрудники Курганского автобусного завода, который занимается выпуском транспорта для ВДЦ. В результате были созданы автобусы с фирменной символикой и улучшенными техническими характеристиками. Транспортные средства, вмещают до 40 человек, оборудованы кондиционерами с индивидуальной разводкой воздуха по пассажирскому салону, аудиосистемой и звуковыми устройствами, подающими автоматические сигналы при движении задним ходом. Кроме того, в автобусах установлен контроль режима труда и отдыха водителей. Также в автобусах появилась эксклюзивная опция, сделанная специально для "Орленка" - светотехника с дневными ходовыми огнями.

"Ходовые огни - отличительная особенность этой модели. Это первые в России автобусы с такой характеристикой. В продаже их пока нет, в таком варианте транспорт выпустили только для нас. Есть и другие технические улучшения, стоят мощные дизельные двигатели серии 530, произведенные на Ярославском моторном заводе", - приводит пресс-служба слова начальника автобазы "Орленка" Эдуарда Милешко.

Также в пресс-службе добавили, что в ходе презентации транспорта директор "Орленка" Александр Джеус лично проверил автобусы, проехав за рулем одного из них по территории центра. Джеус отметил, "великолепный обзор дороги за счет больших зеркал и очень мягкое управление".

"Орленок" - всероссийский детский центр, в составе которого работают десять детских лагерей как летних, так и круглогодичных. Из-за пандемии коронавируса с середины марта детские лагеря в России не принимали отдыхающих. С 1 июля при соблюдении требований Роспотребнадзора возобновили прием детские санатории и лагеря в Краснодарском крае, имеющие медицинскую лицензию.