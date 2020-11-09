Музей Зальцбурга до конца года вернет в Россию украденные нацистами в Темрюке ценности

ВЕНА, 9 ноября. /ТАСС/. Церемония подписания акта приема-передачи перемещенных культурных ценностей от Музея Зальцбурга Темрюкскому историко-археологическому музею (Краснодарский край) состоялась в понедельник в Зальцбурге. Украденные нацистами в годы Второй мировой войны артефакты планируется доставить в Россию до конца текущего года за счет австрийской стороны, сообщил в понедельник посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

"Инициатива Музея Зальцбурга представляет собой редкий пример готовности вернуть России похищенные в годы Великой Отечественной войны культурные ценности в инициативном порядке, без прямой увязки со встречными претензиями. Символично, что эта акция успешно реализована в год 75-летия Победы над фашизмом и окончания Второй мировой войны", - говорится в заявлении посла России.

В церемонии подписания акта директором Музея Зальцбурга Мартином Хохляйтнером также принимало участие руководство федеральной земли Зальцбург. Договор о передаче ценностей был подписан в марте 2020 года между музеями в Темрюке и Зальцбурге.

В мае 2019 года во время визита в Сочи президента Австрии Александера Ван дер Беллена состоялась символическая передача России сертификата о реституции из Музея Зальцбурга восьми предметов античного искусства, которые были незаконно вывезены из СССР нацистами в 1943 году.

Три амфоры и пять античных надгробных барельефов были украдены нацистским генералом Рудольфом Конрадом из разрушенного музея в городе Темрюк в Краснодарском крае и подарены гауляйтеру Зальцбурга Густаву Адольфу Шеелю в годы Второй мировой войны. Затем они попали во владение городского музея. В 2018 году музей Зальцбурга проводил выставку "Аншлюс, война и развалины - Зальцбург и его музей во времена национал-социализма", которая представила гостям украденные из СССР амфоры. Руководство музея тогда отмечало, что планирует вернуть предметы искусства. Первые попытки организовать реституцию были предприняты по итогам исследования истории этих ценностей в 1990-х годах, но они завершились безрезультатно.