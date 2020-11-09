Медведев поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев обратился к сотрудникам Министерства внутренних дел России и поздравил их с профессиональным праздником, который будет отмечаться во вторник.

"Пользуясь случаем, хотел бы поздравить коллег из министерства внутренних дел с наступающим профессиональным праздником, Днем сотрудников органов внутренних дел, искренне поблагодарить всех сотрудников за трудную, самоотверженную, каждодневную работу", - сказал Медведев на совещании "О тенденциях развития криминогенной обстановки в Российской Федерации".

По его словам, охрана общественного порядка, защита прав и свобод граждан требует огромных усилий, личного мужества и личной порядочности. "Эти качества всегда отличали лучших представителей министерства внутренних дел", - заключил он.