Власти ХМАО опровергли информацию о сильном загрязнении Оби нефтепродуктами

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 ноября. /ТАСС/. Содержание нефтепродуктов в реке Обь в 2020 году снизились до 0,5-0,8 предельно допустимой концентрации (ПДК), а предприятия ТЭК не скидывают грязные вещества в ее воды, сообщил в понедельник ТАСС руководитель Природнадзора Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Пикунов.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на доклад Минприроды РФ сообщил, что Обь является "лидером" рейтинга российских рек по числу зафиксированных случаев экстремального загрязнения. В реке, по утверждению издания, содержится "почти вся таблица Менделеева", предельно допустимая концентрация нефтепродуктов местами превышена в 9-10 раз, а вода потеряла питьевое значение, в частности, из-за заводов в Югре, не все из которых обзавелись современными очистными сооружениями.

"Мы изучили данный антирейтинг российских рек по уровню загрязнения. Он не соответствует реальному состоянию воды в реки Обь в Ханты-Мансийском автономном округе. Да, воду пить нельзя из реки, но реальное положение дел с качеством воды отличается от рейтинга в лучшую сторону", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Обь является "самой чистой рекой, из впадающих в Северный ледовый океан". "Что касается нефтепродуктов, то по результатам наблюдений Росгидромета их содержание в реке на территории Югры в 2020 году снизилось в несколько раз - до 0,5-0,8 ПДК. Повышенное содержание соединений металлов в Оби связано с естественной особенностью речных вод и с заболоченностью территории ХМАО", - отметил Пикунов.

Он сообщил, что предприятия ТЭК на территории региона не сбрасывают грязные вещества в Обь, а также идет снижение техногенной нагрузки на реку благодаря проводимым природоохранным мероприятиям предприятиями ТЭК. Так, по его словам, число аварий на нефтепромысловых трубопроводах с 2010 года в Югре сократилось в три раза, до 1 417.