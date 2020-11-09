Ульяновские власти откроют дополнительные пункты прохождения компьютерной томографии

УЛЬЯНОВСК, 9 ноября. /ТАСС/. Дополнительные пункты для процедуры компьютерной томографии грудной клетки с 12 ноября появятся в четырех больницах Ульяновской области, сообщил в понедельник на аппаратном совещании правительства губернатор Сергей Морозов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

В понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала Ульяновскую область в числе регионов с показателями заражения коронавирусом выше среднероссийского уровня.

"С 12 ноября будут открыты дополнительные точки для прохождения амбулаторной компьютерной томографии грудной клетки. Они появятся в Центральной клинической медико-санитарной части, Центральной городской клинической больнице, а также в больницах районного поселка Новоспасское и города Барыша", - привели слова губернатора в пресс-службе.

Морозов также поручил сократить сроки тестирования на коронавирус. В планах правительства региона - закупить дополнительное оборудование, а также организовать еще одну лабораторию на базе СПИД-центра в Ульяновске.

В понедельник глава региона также провел совещание с главврачами больниц региона, которое прошло в режиме онлайн. Морозов напомнил руководителям медучреждений о необходимости проверять соблюдение масочного режима и социальной дистанции, а также не допускать массового скопления пациентов в очередях. Муниципальные чиновники в Ульяновской области приступили к ежедневному мониторингу ситуации в больницах региона после соответствующего поручения губернатора.

"Главы районов уже ввели жесткий контроль за ситуацией в районных учреждениях здравоохранения. Теперь каждый глава в обязательном порядке обязан начинать утро с посещения лечебных учреждений для контроля за разграничением потоков пациентов, работой дежурных администраторов, соблюдением социальной дистанции, наличием очередей у кабинетов участковых терапевтов, соблюдением масочного режима среди посетителей", - привели слова Морозова в пресс-службе.

Ситуация с коронавирусом

По данным оперативного штаба региона на 9 ноября, в Ульяновской области выявили 22 908 случаев коронавируса. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, выздоровели 18 023 человека, умерли 279 пациентов с подтвержденной инфекцией.