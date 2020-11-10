Сотрудники МВД России отмечают профессиональный праздник

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российские полицейские отмечают 10 ноября свой профессиональный праздник - День сотрудника органов внутренних дел. Впервые из-за коронавируса праздничный концерт в Кремле в этом году не состоится.

Этот праздник установлен указом президента России девять лет назад. До реформы МВД 2011 года, когда милицию переименовали в полицию, он назывался Днем российской милиции, а с 1962 по 1991 год - Днем милиции.

Прародительницей современной полиции считают службу охраны общественного порядка, созданную в 1715 году по указу Петра I. Главное требование к новой структуре государь сформулировал лаконично: "Честь в служении Отечеству". Эти слова до сих пор остаются девизом полицейских.

В 1917 году постановлением Народного комиссариата внутренних дел была создана рабочая милиция для охраны общественного порядка. До 1931 года милиция находилась в ведении местных советов, затем перешла в структуру Наркомата внутренних дел. С 1946 года служба вошла в состав союзно-республиканского МВД СССР, а затем перешла в МВД России.

Отмена концерта и новые квартиры для сотрудников

Традиционно 10 ноября по всей стране каждый год проходят торжественные мероприятия и праздничные концерты, в том числе в Государственном Кремлевском дворце, но в этом году из-за пандемии коронавируса концерт в Кремле не состоится.

Накануне праздника глава ведомства Владимир Колокольцев вручил ключи от квартир семьям сотрудников и пенсионеров УВД по городу Сочи. Как сообщили в пресс-центре МВД, торжественная церемония открытия комплекса из трех многоквартирных домов состоялась на улице Искры в микрорайоне Кудепста.

"Символично, что ключи от новых квартир вручаются накануне нашего общего профессионального праздника - Дня сотрудника органов внутренних дел. Пусть у вас дома будет всегда светло и уютно, а родные и близкие окружают заботой и душевным теплом", - сказал Колокольцев.

Подведение промежуточных итогов года

День сотрудника органов внутренних дел не просто праздник, но и время подведения промежуточных итогов года. Так, по данным ведомства, за девять месяцев этого года число зарегистрированных преступлений увеличилось на 1,2%. Как отметили в МВД, это обусловлено главным образом ростом количества криминальных деяний с применением IT-технологий. "В отчетном периоде их совершено на 77% больше, чем год назад, в том числе с использованием сети Интернет - на 93,2%, при помощи средств мобильной связи - на 97,7%", - сказали в пресс-центре ведомства.

В МВД также отметили, что в этом году сохранилась тенденция снижения числа преступлений против личности. По сравнению с прошлым годом их количество сократилось на 6%. Также, по данным ведомства, в этом году отмечается уменьшение числа разбоев, грабежей, краж, в том числе квартирных. Кроме того, МВД зафиксировало снижение почти на 9% числа преступлений в семейно-бытовой сфере.

По словам главы ведомства Владимира Колокольцева, полиция приняла 16,5 тысячи сигналов с начала года о нетрезвых водителях за рулем. "Надо отметить, что общественность стала более активной в этом вопросе - 16,5 тыс. к нам поступило сигналов в текущем году о том, что гражданин лично видит, как пьяный водитель садится за руль", - сказал он в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1". Также министр отметил, что полицией установлены 370 тыс. фактов управления автотранспортом нетрезвыми водителями. "И если бы они не были задержаны, то количество смертей от пьяных ДТП было бы гораздо больше", - сказал министр.