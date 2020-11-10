Под Волгоградом открылась современная инфекционная больница на 120 коек

ВОЛГОГРАД, 10 ноября. /ТАСС/. Современная инфекционная больница на 120 коек открылась во вторник в городе Волжском Волгоградской области. Она была построена в рекордные сроки - всего за полгода, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Мы еще весной готовились ко второй волне коронавируса и поэтому приняли решение о строительстве госпиталя. В кратчайшие сроки, за шесть месяцев, в Заволжье была построена современная новая инфекционная больница, отвечающая самым последним стандартам и требованиям времени. Оборудованная всем необходимым, в полном объеме укомплектованная медперсоналом и техникой, кислородом, необходимым количеством медикаментов и средств индивидуальной защиты, больница рассчитана на 120 мест. Сегодня больница в Волжском примет первых пациентов", - приводит пресс-служба слова губернатора Андрея Бочарова, побывавшего во вторник в новой больнице.

Бочаров уточнил, что сдача современного объекта в короткие сроки дает дополнительную возможность повышения качества оказания медицинской помощи больным с коронавирусом и внебольничными пневмониями. С вводом в эксплуатацию нового инфекционного госпиталя в Волгоградской области сформировано 8 тыс. коечного фонда. По словам губернатора, ситуация в регионе с распространением COVID-19 остается достаточно напряженной, исходя из прогноза, в декабре планируется увеличить инфекционный коечный фонд еще на 1 тыс. мест. Таким образом, в области в стационарах смогут размещать девять тысяч больных с коронавирусом и пневмонией.

"В целом сегодня у нас более 22 тыс. больных коронавирусом; более 34 тыс. внебольничных пневмоний - это в 12 раз больше среднегодовых показателей. Дополнительную нагрузку на систему здравоохранения оказывают простудные заболевания, которых еженедельно мы выявляем от 17 до 20 тыс. случаев. Система здравоохранения работает напряженно, но тем не менее выполняет задачу, которая перед ней стоит", - отметил губернатор.

Решение о необходимости строительства современной инфекционной больницы глава региона принял в апреле 2020 года. Существующее здание городской инфекционной больницы №2 не позволяло модернизировать ее в соответствии с требованиями времени. Общая стоимость строительства и оснащения новых корпусов составила 549 млн рублей, средства выделены из областного бюджета.

Клиника оснащена специальными боксами системы Мельцера и передовым медицинским оборудованием для диагностики и лечения инфекционных заболеваний, включая компьютерный томограф, стационарный и передвижной рентгены. На территории есть все необходимое: хозяйственный корпус, кислородная станция, локальные очистительные сооружения, резервный трансформатор, пропускной пункт для дезинфекции транспорта, вся необходимая инфраструктура. Новая больница будет использоваться не только в период коронавируса. Она будет обслуживать жителей северных районов Волгограда, города Волжского и шести заволжских районов - всего 600 тыс. человек, здесь будут оказывать необходимую помощь с различными нозологиями, требующими изоляции и соблюдения особого противоэпидемического режима.