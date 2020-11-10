В мире новый максимум по числу заразившихся коронавирусом. В США уже более 10 млн случаев

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Темпы распространения коронавируса в мире продолжают расти: в понедельник вечером Всемирная организация здравоохранения сообщила об очередном максимуме по числу заболевших за сутки - более 677,8 тыс.

Прежнее максимальное значение - 594,7 тыс. случаев заражения - зафиксировали в прошлый четверг, 5 ноября. Всего с начала пандемии заразились более 50,26 млн человек, из которых свыше 1,25 млн умерли, следует из данных ВОЗ.

Ситуация в США

Самая высокая заболеваемость в США - там пять дней подряд выявляют более 100 тыс. заразившихся в сутки. По подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, к утру вторника в стране заразились 10,11 млн человек - больше 3% населения (в России, по данным властей, - около 1,2%).

Смертность из-за коронавируса выше всего тоже в США - там умерли 238,2 тыс. заболевших. Показатель летальности инфекции составляет немногим менее 2,4% (для сравнения, в России он равен 1,7%).

Что происходит в Европе

Из европейских стран заболеваемость выше всего во Франции, где она в разы превысила весенние показатели. В республике заразились более 1,8 млн человек - больше, чем в России (немногим менее 1,8 млн). По числу умерших - почти 41 тыс. - Франция занимает третье место в Европе и седьмое в мире.

Больше 20 тыс. заразившихся в сутки выявляют также в Испании (в общей сложности 1,38 млн случаев), Великобритании (1,21 млн), а в последние дни - и в России. В Великобритании больше всего летальных исходов из-за новой инфекции среди европейских стран - 49,2 тыс., в Испании зарегистрировано 39,3 тыс. смертей, в России - 30,8 тыс.

В Чехии заболеваемость в 30 раз превышает пиковые весенние показатели. На каждый миллион жителей страны приходится 38,9 тыс. заразившихся - это один из самых высоких показателей в Европе. Власти вдобавок к уже введенному карантину ужесточили порядок пересечения границы - прибывающие обязаны сдавать тесты на коронавирус либо изолироваться дома. Исключение сделано для некоторых стран Европы и Азии, а также Австралии и Новой Зеландии.

На Украине заразились 469 тыс. человек, по этому показателю она уже девятая в Европе. Вслед за президентом Владимиром Зеленском о положительных тестах на коронавирус сообщили руководитель его офиса Андрей Ермак и министр обороны Андрей Таран. Оба заявили, что чувствуют себя хорошо и продолжают работать удаленно.