Под Калугой нашли останки убитых в годы Великой Отечественной войны 70 мирных жителей

ТАСС, 10 ноября. Останки 70 мирных жителей, в том числе детей, убитых в годы Великой Отечественной войны, обнаружены в Калужской области. Возбуждено уголовное дело, об этом во вторник сообщается на сайте следственного управления СК России по области.

"На огороженном участке следователи провели раскопки и обнаружили около 70 останков со следами насильственной смерти, в том числе повреждениями, полученными в результате применения огнестрельного оружия, рублеными ранами. Среди погибших обнаружены останки детей. По обнаруженным останкам назначены комплексные судебно-медицинские и генетические экспертизы. Выявленные генокоды погибших позволят при необходимости установить родственные связи с ними", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). Информацию о происходивших в январе 1942 года расстрелах мирного населения в районе деревни Крюково Калужской области следователи получили из рассекреченных архивных документов. Из показаний очевидцев и их родственников узнали координаты захоронения. "Установить точные координаты помогла криминалистическая техника. Для этого криминалисты регионального управления СК России использовали квадрокоптер, металлоискатель, прибор подповерхностного зондирования "Георадар", - уточняется в сообщении.

Ведутся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Как сообщалось ранее, 31 июля 2020 года останки 256 солдат Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, обнаружены вблизи деревни Иклинское Боровского района Калужской области.