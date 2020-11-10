Нижегородские концертные залы и частные театры смогут получить субсидии на выплату зарплат

ТАСС, 10 ноября. Концертные залы, частные театры и театральные студии в Нижегородской области смогут подать заявку на региональные субсидии по выплате зарплат и оплате услуг ЖКХ. Соответствующие изменения в указ о мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, внес глава региона Глеб Никитин, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"На региональные меры поддержки смогут рассчитывать частные театры и концертные залы, а также театральные студии. Кроме того, продлен срок выплаты субсидий по оплате труда сотрудникам и оплате ЖКУ для предприятий, чья деятельность связана с услугами в сфере туризма, с размещением людей для временного проживания (гостиниц, санаториев, профилакториев, баз отдыха и т.д.), а также с народными художественными промыслами", - отмечается в сообщении.

По словам Никитина, индустрия развлечений и туризма стали одними из самых пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. "Еще недавно мы рассчитывали, что сможем принять решения об открытии таких учреждений, но сейчас это не позволяет сделать санитарно-эпидемиологическая обстановка", - цитирует Никитина пресс-служба.

Подать заявку на выплату региональных субсидий можно до 31 января 2021 года. По данным на начало ноября такие региональные выплаты получили более 1,8 тыс. юридических лиц и самозанятых на общую сумму около 420 млн рублей.

В Нижегородской области, по данным на 10 ноября, подтверждено 45 686 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 38 199 человек выздоровели, 908 пациентов умерли.