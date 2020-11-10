"Силовые машины" открыли студенческое конструкторское бюро в Петербургском политехе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Компания "Силовые машины" и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) открыли на базе вуза студенческое конструкторского бюро, где учащиеся смогут присоединиться к реальным проектам по разработке машин для энергетической отрасли. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии открытия бюро.

"Для нас крайне важно, чтобы [студенты] обучались здесь, выполняли реальные задачи для нашего партнера. И чтобы компания видела тех, кто приедет к ним трудиться", - сказал ректор СПбПУ Андрей Рудской.

Как пояснили в пресс-службе вуза, работа в студенческом КБ будет вестись по шести направлениям: паровые, газовые и гидротурбины, котельные установки, техническое управление, гидро- и турбогенераторы. Чтобы стать участниками КБ, политехники проходили серьезный конкурс. В результате отобрали 25 самых талантливых и перспективных студентов. В следующем учебном году число участников планируется увеличить до 50 человек.

Студенты университета получат возможность реализации реальных конструкторских и технологических проектов в интересах промышленного заказчика. Работа студенческого конструкторского бюро предполагает углубленное изучение перспективного энергетического оборудования, современных средств автоматизированного проектирования и численного моделирования, применяемых конструкторскими и технологическими подразделениями АО "Силовые машины".

Студенты СПбПУ получат доступ к современному компьютерному и мультимедийному оборудование. Учащиеся уже на этапе обучения смогут попробовать себя сразу в нескольких специальностях. Таким образом, они приобретут ценный опыт и конкурентные карьерные преимущества в начале профессиональной деятельности.