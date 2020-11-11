Швыдкой пообещал не останавливать работу Московского театра мюзикла при любых ограничениях

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Московский театр мюзикла продолжит работать при ограничении на заполнение зала в 25%. Об этом сообщил ТАСС художественный руководитель театра Михаил Швыдкой.

Накануне было объявлено, что для борьбы с коронавирусом в столице с 13 ноября по 15 января будет действовать ограничение в 25% заполнение театральных, концертных и кинозалов, временно приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий с участием зрителей.

"Московский театр мюзикла будет играть при любых ограничениях. Играя, мы теряем больше, чем когда мы не играем. Но для того чтобы сохранить ощущение живого театра, мы будем продолжать играть. Это важно для публики, это важно для артистов", - сказал Швыдкой.

Ранее худрук Театра мюзикла говорил, что с ограничением в 50% учреждение ежедневно теряет порядка 500 тыс. рублей. "Мы будем терять больше, мы будем залезать в кредиты, но будем играть, потому что мы нужны публике, нужны городу, который должен ощутить, что жизнь продолжается, несмотря ни на что", - подчеркнул он.

Швыдкой пообещал публике, что в театре будут соблюдены все требования Роспотребнадзора и мэрии по профилактике распространения вируса. "Самое главное: публика должна понять, что театр - это не самое опасное место, - заметил он. - Я уверен, что тот заряд энергии и бодрости, бесстрашия, если угодно, который люди получают в театре, не менее полезен, чем любая вакцина. Потому что главная опасность - это страх. Не надо бояться жить, не надо бояться ходить в театр".

При этом худрук Театра мюзикла выразил сомнение в эффективности нового ограничения. "За один вечер в Москве в театры ходит не более 70 тыс. человек. Мне кажется, это не сопоставимо с количеством людей, которые перемещаются по городу утром рабочего дня", - сказал он.