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Пандемия COVID-19

В Австрии у двух человек после прилета из Москвы выявили коронавирус

В австрийском Агентстве по здравоохранению и безопасности питания рекомендовали остальным пассажирам следить за состоянием здоровья

ВЕНА, 11 ноября. /ТАСС/. Коронавирус был выявлен у двух человек, которые на минувшей неделе прибыли из Москвы в Вену рейсом "Аэрофлота". Об этом сообщило во вторник Австрийское агентство печати.

По его данным, рейс "Аэрофлота" SU2184 прибыл из Москвы в Вену 5 ноября. Двое из его пассажиров после прибытия взяли машину напрокат и отправились домой в федеральную землю Штирия.

Агентство по здравоохранению и безопасности питания Австрии после выявления коронавируса у этих людей проинформировало, что другим пассажирам этого рейса необходимо следить за состоянием здоровья, сократить социальные контакты, избегать собраний людей. В случае появления симптомов заболевания им необходимо обратиться в органы здравоохранения.

Оба пассажира, у которых в Австрии был выявлен коронавирус, сидели на местах 21F и 21D.

Теги
АвстрияРоссияПандемия COVID-19
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