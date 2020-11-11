"Известия": в России зафиксирован рост спроса на пульсометры в 2,5 раза

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российские интернет-магазины зафиксировали рост спроса на приборы для измерения пульса и уровня кислорода в крови в 2,5 раза. Об этом в среду сообщают "Известия" со ссылкой на данные оператора фискальных данных "Платформа ОФД" в октябре 2020 года.

Отмечается, что по данным компании, в октябре число покупок таких гаджетов выросло в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом 2019 года, а средний чек оказался выше на 21% (рост до 3 535 рублей).

"В прошлом году больше покупали пульсометры для измерения пульса в виде наручных часов, в этом году чаще берут приборы, которые надеваются на палец и измеряют также уровень кислорода", - сообщили изданию в "Платформе ОФД".

Более того, в компании рассказали, что пандемия коронавируса дала мощный толчок росту продаж всего сегмента умных устройств для мониторинга здоровья. Отмечается, что именно в период обострения в сентябре-октябре 2020 года эти гаджеты начали пользоваться повышенным спросом.

Так, по данным интернет-магазина Wildberries, наибольшее количество приборов было продано в июне, сентябре и октябре. В октябре был достигнут и пик продаж за штуку - в 33 раза больше, чем в 2019-м. В компании отметили, что "популярнее всего у клиентов компактные электронные модели, которые в реальном времени измеряют насыщенность крови кислородом, частоту пульса и могут построить график сердечного ритма".

Интернет-магазин Ozon отмечал рост спроса на пульсометры в октябре в 4,3 раза. В компании рассказали о предпочтении покупателей к смарт-часам, которые имеют возможность использоваться для замера уровня кислорода в крови.