Власти Крыма призвали переболевших COVID-19 сдавать плазму для лечения заразившихся

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Крым призвали людей, переболевших коронавирусной инфекцией, сдавать плазму для инфицированных, сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

Ранее в среду глава республики Сергей Аксенов сообщил, что число выздоровевших после перенесенного заражения коронавирусом с начала пандемии в Крыму превысило 7 тыс. человек. За сутки в регионе зарегистрировано 207 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Рост числа заражений в Крыму отмечался в октябре, максимум был 24 октября - 255 человек.

"Я призываю всех крымчан, кто переболел новой коронавирусной инфекцией, соответствует требованиям, на безвозмездной основе помочь нуждающимся пациентам. Сделать это можно, обратившись в республиканский центр крови", - сообщил Остапенко в среду на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе, которое транслировалось онлайн.

По его словам, возраст доноров должен быть от 18 до 50 лет. Они не должны иметь вредных привычек и хронических заболеваний. Министр сообщил, что переливание плазмы рассматривается как один из методов лечения коронавирусной инфекции. "У переболевших пациентов образуются антитела, которые помогают бороться с болезнью и иммунной системе человека начать активную борьбу с вирусом. Это новая методика, которую мы внедряем в республике. Идеальным кандидатом на донорство, является человек, который переболел вирусом. Это подтверждается положительным тестом на наличие антител", - отметил он.

По его словам, Крым сейчас является одним из первых регионов, который начал заготовку данного компонента в Южном федеральном округе.

Из-за пандемии в этом году курортный сезон в Крыму начался с задержкой. Республика, по разным оценкам, потеряла от 1 до 2 млн туристов. При этом к 30 сентября регион принял 5 млн отдыхающих, а показатели загрузки отелей и санаториев превысили прошлогодние, когда был зафиксирован рекорд постсоветского времени. Аксенов утверждал, что решение о проведении курортного сезона не повлияло на ситуацию с коронавирусом, а зафиксированные в октябре высокие темпы распространения инфекции не связаны с большим количеством туристов.