На Кубани оставили под запретом проведение новогодних корпоративов и банкетов

КРАСНОДАР, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края оставили под запретом проведение новогодних корпоративов и банкетов, ограничение по которым ввели ранее из-за коронавируса. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе администрации региона.

"По поручению губернатора Кубани мы заранее, более чем за полтора месяца до Нового года, предупреждаем всех - и жителей и предпринимателей о том, что банкеты, корпоративы а также другие мероприятия по организации досуга, в том числе развлекательные, фактически являются дополнительными услугами общественного питания. И в рамках тех ограничений, которые уже введены, эти услуги остаются под запретом", - цитирует пресс-служба руководителя департамента потребительской сферы Краснодарского края Романа Куринного.

Всем главам муниципалитетов региона направлены письма для того, чтобы заранее разъяснить предпринимателям суть ограничений. За нарушение режима повышенной готовности предпринимателям грозят штрафные санкции до 300 тыс. рублей. Помимо этого, сотрудники Роспотребнадзора за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения могут наложить штраф до 500 тыс. рублей или приостановить деятельность объекта общественного питания на срок до 90 суток.

Кроме того, в пресс-службе, со ссылкой на краевое управление Роспотребнадзора разъясняется, что корпоративы и другие массовые новогодние праздники - это мероприятия, "опасные с точки зрения эпидбезопасности". Так как на них большое количество людей будет долгое время находиться в замкнутом пространстве, без средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Всего за время пандемии в Краснодарском крае подтверждено 18 777 случаев заболевания коронавирусом. 12 150 пациентов выписаны с выздоровлением, 484 человека умерло. 43 больных находятся в тяжелом состоянии, четверо из них - на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

В прошлый четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале написал, что власти региона, где фиксируют рост числа заразившихся коронавирусом, не планируют возобновлять действие режима карантина. Однако для принятия мер по недопущению распространения инфекции в регионе будет ужесточен контроль за соблюдением предписаний Роспотребнадзора.