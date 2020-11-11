В России впервые с 5 ноября выявили менее 20 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 19 851, до 1 836 960, сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Число выявленных за сутки случаев оказалось ниже отметки в 20 тыс. впервые с 5 ноября, когда стало известно о 19 404 инфицированных. Общее количество заразившихся в стране увеличилось на 1,1% против 1,2% днем ранее. Наименьший прирост был зафиксирован на Чукотке (0,4%), в Дагестане и Татарстане (0,6%), в Марий Эл, Чувашии и Ханты-Мансийском автономном округе (0,7%). В Санкт-Петербурге выявили 1 574 случая заражения коронавирусом за сутки, это новый максимум с начала пандемии.

Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 436 010, следует из данных штаба.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 18 616. Это новый максимум с начала пандемии. В частности, в Москве выписали 3 857 пациентов, в Санкт-Петербурге - 780, в Нижегородской области - 643, в Московской - 497, в Волгоградской - 379, в Курганской и Воронежской - соответственно 375 и 361.

В общей сложности в стране уже вылечились 1 369 357 человек, или 74,5% всех инфицированных.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 432 против 368 днем ранее. Это новый максимум с начала пандемии. В частности, в Москве за последние сутки зарегистрировали 73 смерти, в Санкт-Петербурге - 74, в Ростовской области - 18, в Подмосковье и Красноярском крае - по 15, в Нижегородской области и Удмуртии - по 11.

По данным штаба, в общей сложности из-за нового заболевания в стране умерли 31 593 человека, или 1,72% всех заразившихся.