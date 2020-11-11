Эксперт: почти 90% россиян готовы предоставлять личные данные для борьбы с преступностью

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Большинство россиян готовы предоставлять свои персональные данные государству только по двум причинам - для борьбы с преступностью и в медицинских целях. Об этом сообщил в среду в ходе форума "Сильные идеи для нового времени" декан экономического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Аузан.

"У людей разное отношение к тому, что происходит с их персональными данными. О России могу говорить на конкретных цифрах. <...> Все согласны, что есть два случая, когда государство вправе забрать наши персональные данные: 88% [россиян] согласны, что государство вправе пользоваться нашими данными для борьбы с преступностью, и 77% - что для борьбы с болезнями. Но большинство людей в РФ считают, что [персональные данные] принадлежат им", - сказал Аузан.

По его словам, 54% россиян говорят, что сами вправе решать, предоставлять или нет свои данные. При этом 40% готовы разрешить государству использовать эту информацию без разрешения. В то же время только 6% жителей страны уверены, что переданные государству данные защищены.

"А защищенность нужна. Она может возникнуть двумя путями: либо государство решит, либо цифровые платформы предложат свой вариант. <...> Человеку, скорее всего, надо дать право на забвение, то есть право уничтожить свои данные, которые он передал государству. Это если говорить о таких насущных проблемах, в которых мы будем жить довольно долго. Мы вообще вошли в период страха, в экономику высоких рисков, - это новая нормальность. И здесь идет новая настройка социальных отношений", - добавил Аузан.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.