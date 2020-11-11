Телеканал НТВ на постоянной основе перешел на стереозвук

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Телеканал НТВ объявил о завершении перевода своего контента в режим стереозвучания. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе вещателя.

"Теперь большинство программ, фильмов и сериалов, за исключением архивных и новостных, будут выходить со стереозвуком. Такой контент будет отмечен в эфире специальной плашкой с соответствующим обозначением", - сказали в пресс-службе.

Программы и сериалы со стереозвуком будут доступны как для зрителей эфирного телевидения, так и для абонентов сетей кабельного и спутникового вещания.

"Дальнейшее развитие качества контента, получаемого зрителем в домашних условиях, будет в том числе в области его звучания. Потому что формат SD, HD или 4K может быть заметен только на больших экранах, а звук слышен всегда, - цитирует пресс-служба гендиректора канала Алексея Земского. - НТВ, конечно, не первый, кто ввел стереозвук, но единственный на данный момент, кто сделал это на постоянной основе. Это безусловное уважение к нашим телезрителям, которые давно имеют техническую возможность принимать стерео, но получают по-прежнему монозвук".

Со стереозвуком в эфир 22 ноября выйдет новое музыкальное шоу "Суперстар!" в котором телезрители смогут услышать хиты 1990-х. Также в режиме стерео будут выходить развлекательные программы, в их числе "Секрет на миллион", "Квартирный вопрос", "Дачный ответ", "Живая еда", "Жди меня", другие. Кроме того, зазвучат в стерео и проекты "Пес", "Скорая помощь", "Балабол", "Невский", "Пять минут тишины", "Марлен", "Агеев", "Случайный кадр".

В новость внесена правка (13:34 мск) - передается с уточнением цитаты А. Земского.