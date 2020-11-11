В Думу внесли проект о праве инвалидов не соблюдать требования по выгулу собак-поводырей

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Заксобрание Пермского края в среду внесло в Госдуму законопроект, который разрешает инвалидам по зрению, использующим собак-поводырей, не соблюдать некоторые требования по выгулу домашних животных. Текст законопроекта размещен в думской электронной базе.

Соответствующие поправки предлагается внести в закон "Об ответственном обращении с животными". Как отмечают авторы инициативы, с принятием этого закона у инвалидов, использующих собак-поводырей, возникли сложности с соблюдением установленных требований к выгулу домашних животных. Например, они не могут исключить возможность неконтролируемого передвижения животного при пересечении дороги, в лифтах многоквартирных домов, во дворах и на детских площадках. Кроме того, они не могут обеспечить уборку продуктов жизнедеятельности животного и прогулку только в разрешенных для этого местах. "У большинства инвалидов, использующих собак-поводырей, практически полностью отсутствует зрение, что делает невозможным соблюдение такого требования к выгулу собаки-поводыря, как уборка следов жизнедеятельности животного", - отмечают авторы инициативы. Они напоминают, что, согласно закону, собака-поводырь с комплектом снаряжения относится к техническим средствам реабилитации инвалида, используемым для ориентирования, общения и обмена информацией.

В связи с этим авторы инициативы предлагают установить в законе исключение требований к выгулу домашних животных для владельцев собак-поводырей, а также прописать само понятие "собака-поводырь".

"Внесение предлагаемых изменений позволит обеспечить реализацию установленных прав инвалидов, использующих собак-поводырей, по беспрепятственному выгулу животных, доступу к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, к местам отдыха и предоставляемым услугам, а также исключить вероятность наложения на инвалидов административных штрафов за несоблюдение установленных требований по выгулу домашних животных", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.