СПЧ поддержал инициативу хоронить умерших из-за COVID-19 в гробах со стеклянными крышками

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поддержал решение ГБУ "Ритуал" города Москва оборудовать стеклянной крышкой закрытые гробы, в которых хоронят умерших от коронавируса, и предлагает распространить такую практику в регионах. Об этом в среду сообщает пресс-служба Совета.

"Мы поддерживаем нынешнее решение властей Москвы, ставшее, к сожалению, вновь остроактуальным в условиях продолжающейся эпидемии. Совет призывает другие регионы России оперативно последовать московскому примеру", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая практика позволит родным проститься с покойным и избежать возможных рисков дальнейшего распространения вируса. Этот вопрос СПЧ поднимал ранее в докладе "Уроки эпидемии с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина".

Ранее директор ГБУ "Ритуал" Артем Екимов сообщил ТАСС, что закрытые гробы, в которых принято хоронить умерших от коронавируса, теперь будут делать со стеклянными крышками, чтобы люди могли традиционно проводить близких в последний путь. В ГБУ добавили, что в прощальных залах и на кладбищах Москвы по-прежнему надо соблюдать социальную дистанцию и использовать индивидуальные средства защиты.