Госдума наделила Минтранс и Минздрав правом устанавливать порядок медосмотра авиаперсонала

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому для экипажей гражданских самолетов и диспетчеров вводится обязательное регулярное медицинское освидетельствование согласно порядку, который установит Минтранс вместе с Минздравом.

Как пояснил на заседании замминистра транспорта Дмитрий Зверев, законопроект был разработан "с целью законодательного закрепления особенностей деятельности по формированию системы отбора по состоянию здоровья специалистов в авиационный персонал гражданской авиации, с целью синхронизации норм Воздушного кодекса РФ и федерального закона об основах охраны здоровья граждан". По его словам, сейчас законодательством не предусмотрены полномочия профильных ведомств по изданию необходимых нормативных актов.

Законопроектом предусматривается введение порядка "обязательных медицинских освидетельствований, порядка проведения предполетного, послеполетного медицинского осмотра экипажей гражданского воздушного судна, предсменного и послесменного осмотра диспетчеров управления воздушным движением". "Законопроект предполагает создание единой системы и единого механизма при проведении таких осмотров, освидетельствования для всего персонала гражданской авиации", - добавил замминистра.

Согласно документу, порядок осмотров устанавливается Минтрансом по согласованию с Минздравом. Также будет сформирована автоматизированная централизованная база персональных данных, касающихся состояния здоровья членов экипажей гражданских воздушных судов и диспетчеров.