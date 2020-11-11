В ЮНЕСКО сообщили о гибели 67 журналистов в 2018-2019 годах в горячих точках

ООН, 11 ноября. /ТАСС/. ЮНЕСКО сообщила о гибели 67 журналистов в 2018-2019 годах в странах, охваченных вооруженными конфликтами.

"В 2018-2019 годах, по данным ЮНЕСКО, в охваченных конфликтами странах были убиты 67 журналистов, среди них 23 напрямую были вовлечены в освещение конфликта, - отмечается в распространенном в среду заявлении официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика. - Помимо смертельных случаев, журналистам, освещающим конфликты, грозит применение насилия, ведущее к травмам, задержания, отказ в визах или ограничения в передвижениях внутри и за пределами зон конфликтов".

"Генсек крайне обеспокоен нападениями на журналистов по всему миру, - отметил Дюжаррик, - Он осуждает все подобные атаки и убийства и призывает приложить усилия, чтобы побороть широко распространенную в таких случаях безнаказанность виновных".