{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом

Общее число умерших в столице составило 7 573

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Число летальных исходов среди пациентов с коронавируом в Москве выросло за сутки на 71. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции. 

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В Москве скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе. 

Всего в столице умерли 7 573 человека с коронавирусом. На 11 ноября в Москве зафиксировано более 485,5 тыс. случаев заражения, в общей сложности в городе вылечились более 350,7 тыс. пациентов. 

Коронавирусом в мире заразились почти 51,5 млн человек, около 1,27 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 836 960 случаев заражения, выздоровели 1 369 357 человек, умерли 31 593. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Ресторанам и спортзалам штата Нью-Йорк запретили работать после 22:00
Число человек, которым разрешено одновременно находиться в закрытом помещении, сокращено до десяти
Читать полностью