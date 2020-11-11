В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Число летальных исходов среди пациентов с коронавируом в Москве выросло за сутки на 71. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 7 573 человека с коронавирусом. На 11 ноября в Москве зафиксировано более 485,5 тыс. случаев заражения, в общей сложности в городе вылечились более 350,7 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились почти 51,5 млн человек, около 1,27 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 836 960 случаев заражения, выздоровели 1 369 357 человек, умерли 31 593. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.