В кипрских округах Лимасол и Пафос объявили 15-дневный карантин

НИКОСИЯ, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Кипр по итогам состоявшегося в среду заседания кабинета министров приняли решение ввести на предстоящие 15 дней карантин в Лимасоле и Пафосе, запретив въезд и выезд из этих городов, а также других населенных пунктов одноименных округов, на территории которых в настоящий момент наблюдаются наиболее высокие на острове темпы распространения коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения островного государства Константинос Иоанну.

"Запрещается перемещение людей с 20:00 до 05:00 (с 21:00 до 06:00 мск), за исключением поездок по неотложным медицинским причинам (в аптеку, больницу и обратно) или по работе при предъявлении соответствующей справки или доказательств", - заявил глава Минздрава.

Как добавил Иоанну, передвижение людей между населенными пунктами в провинциях Лимасол и Пафос, между этими регионами, а также выезд из них запрещены, за исключением поездок работников основных служб, а также при возникновении проблем со здоровьем, однако в таком случае необходимо будет предъявить медицинскую справку. Кроме того, разрешаются поездки в аэропорт Пафоса и порт Лимасола и обратно.

По словам министра, в этих двух округах вводится запрет на любые сборы в общественных местах, включая парки, скверы, места для пикников, пляжи, пристани для яхт, кроме посещения этих мест в целях поддержания спортивной формы. При этом число людей, участвующих вместе в спортивных прогулках или пробежках, не может превышать двух, исключая несовершеннолетних. В домах и квартирах Лимасола и Пафоса в предстоящие 15 дней могут собираться вместе не более 10 человек, на этот раз уже включая несовершеннолетних.

Также решено, что церковные богослужения в этих округах будут проходить без присутствия верующих.

Вместе с тем принято решение не закрывать детские сады, начальные школы и гимназии (учебные заведения для учащихся средних классов). При этом лицеи (учебные заведения для старшеклассников) закроют двери с 16 ноября, а обучение в них будет проходить в режиме онлайн.