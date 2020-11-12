Роспотребнадзор считает качество товаров одной из приоритетных проблем мировой экономики

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор называет проблему качества товаров и услуг одной из важных проблем в экономике стран мира. Об этом в четверг сообщается на сайте ведомства во Всемирный день качества.

"Проблема качества - одна из самых приоритетных проблем в экономике ведущих стран мира, поскольку качество - это не только безопасность продуктов питания и товаров широкого потребления для здоровья человека и окружающей среды, но и степень удовлетворенности ожиданий потребителей", - говорится в сообщении.

Территориальные органы Роспотребнадзора в постоянном режиме контролируют безопасность и качество потребительской продукции, проводят проверки соблюдения требований технических регламентов, а также оказывают консультативную помощь и защиту прав потребителей в судебном порядке, если они приобретают товары или услуги ненадлежащего качества, отмечает ведомство.

"Обратиться с вопросами качества продукции потребители могут по телефонам горячих линий в территориальные органы Роспотребнадзора, а также в консультационные центры по защите прав потребителей. В целях обеспечения населения Российской Федерации актуальной информацией по вопросам качества и безопасности товаров (работ, услуг) действует государственный информационный ресурс", - сообщает ведомство.

Всемирный день качества проводится во второй четверг ноября по инициативе ведущих международных организаций по качеству, его инициатором стала Европейская организация качества при поддержке ООН. В этом году Всемирный день качества отмечается 12 ноября.