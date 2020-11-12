Облачная погода и до 3 градусов тепла ожидаются в Москве 12 ноября

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и до плюс 3 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 1-3 градуса тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до минус 1 градуса.

Ветер северо-западный, западный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 759 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах минус 2 - плюс 3 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 2 градуса.