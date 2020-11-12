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Пандемия COVID-19

Более 52 млн человек в мире заразились коронавирусом

По данным Университета Джонса Хопкинса, наибольшее число заражений выявлено в США
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© Rolf Vennenbernd/dpa via AP

ТАСС, 12 ноября. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в четверг 52 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

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По данным университета, число инфицированных в мире сейчас составляет 52 041 515, умерли 1 282 184 человека, выздоровели 33 870 032 заразившихся. Наибольшее число заражений - 10 392 702 случая - выявлено в США. Всего в Соединенных Штатах умерли 241 047 инфицированных, выздоровели 3 997 175 человек. Далее по числу заражений следует Индия с 8 636 011 выявленными случаями заражения, 127 571 смертью и 8 013 783 выздоровевшими пациентами. Третье место занимает Бразилия, где заразились 5 747 660, умерли 163 368 и выздоровели 5 222 937 человек.

Россия занимает пятое место по числу зафиксированных случаев инфицирования. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в стране зарегистрировано 1 836 960 случаев заражения, выздоровели 1 369 357 человек, умерли 31 593.

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БразилияСШАИндияРоссияПандемия COVID-19
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