В Москве в ходе подготовки к зиме отремонтировали дороги

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Работы по текущему ремонту дорог в ходе подготовки к зиме завершили в Москве, сообщил ТАСС в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Ремонт на всех объектах завершен в установленный срок. Несмотря на то, что из-за непростой эпидемиологической ситуации работы начались позже, весь запланированный объем выполнен. Всего отремонтировано 19,5 млн кв. м дорожных покрытий", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что в 2020 году ремонт асфальтобетонного покрытия был выполнен, в частности, на участках МКАД, Третьего транспортного кольца (ТТК), Садового кольца, Ленинградского, Варшавского шоссе, Ленинского и Севастопольского проспектов, проспекта Мира, на всем протяжении Алтуфьевского и Коровинского шоссе, Большой Академической, Крылатской и Молодогвардейской улиц, Центральной аллее ВДНХ.

Бирюков также отметил ремонт дорожного покрытия на Тверской улице, где менее чем за двое суток заменили асфальт на участке 1,3 км. "Наши специалисты использовали современную технологию бесшовной укладки "единым ковром", которая позволяет в кратчайшие сроки выполнить большой объем работ и, соответственно, избежать длительных ограничений движения", - подчеркнул он.

"Одна из главных задач ремонта - убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры, так как она может стать причиной ДТП. Ежедневно в работах были задействованы 9 тыс. человек и 6 тыс. единиц специализированной техники", - рассказал заммэра. По его словам, в настоящее время в городе завершаются работы по благоустройству, в рамках которых на нескольких участках дорог ведется замена асфальтобетонного покрытия.

Как уточнили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, в 2020 году ремонт асфальтобетонного покрытия был выполнен на участках МКАД (прямой ход от Алтуфьевской до Осташковской транспортной развязки, прямой ход от Ярославской до Абрамцевской транспортной развязки, прямой ход от Бутовской до Ясеневской транспортной развязки, прямой ход от Абрамцевской до Щелковской транспортной развязки), ТТК (ул. Нижняя Масловка, Гагаринская развязка, транспортное пересечение на площади Рижского вокзала), Садового кольца (Садовая-Кудринская улица, Садовая-Триумфальная улица, Новинский бульвар), Ленинградского шоссе (от моста через канал им. Москвы до МКАД), Варшавского шоссе (от МКАД до 2-й Мелитопольской улицы), Ленинского проспекта (от площади Гагарина до улицы Крупской), Проспекта Мира (от ул. Сергея Эйзенштейна до Северянинского п/п).