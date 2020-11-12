В Чите открылся единственный на Дальнем Востоке конный театр

ЧИТА, 12 ноября. /ТАСС/. Единственный в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) инклюзивный конный театр открылся в Чите на грант Байкальской горной компании (БГК, входит в USM Holdings). Идея в 2019 году победила в конкурсе социальных проектов "Вершины", сообщила в четверг пресс-служба правительства Забайкальского края.

"Проект объединяет спортсменов, волонтеров, археологов, дизайнеров, людей с инвалидностью и без. Тематической основой репертуара театра является эпоха гуннов и период средневековья в Забайкалье. Проект предусматривает сложные тренировки по конной акробатике и верховой езде, а также творческую работу для людей с инвалидностью, которым по медицинским показателям запрещена верховая езда", - говорится в сообщении.

В театре дети-инвалиды смогут заниматься обработкой камня, шить костюмы и декорации. Работать над проектом они будут вместе с детьми, которые не имеют ограничений по состоянию здоровья, участвующих в дрессировке животных и верховой езде.

"Победа в грантовом конкурсе "Вершины" дала возможность запустить проект, приобрести конную амуницию: узды, седла, защитное снаряжение для всадников и другое. Мы начали обучение детей верховой езде, конной дрессуре, акробатическим трюкам на коне", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта Ирины Глуховой.

БГК - один из резидентов территории опережающего развития "Забайкалье", который занимается освоением крупнейшего в России Удоканского месторождения меди.