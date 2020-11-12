В Новгородской области диагностировали коронавирус еще у трех чиновников

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 ноября. /ТАСС/. Коронавирус диагностировали у руководителя администрации губернатора Новгородской области Андрея Данилова, министра спорта и молодежной политики региона Кристины Михайловой, министра труда и социальной защиты населения Светланы Семеновой. Об этом сообщил начальник управления информационной политики области Николай Шестаков в четверг, уточнив при этом, что тест на коронавирус у губернатора Андрея Никитина отрицательный.

"На данный момент заболевание коронавирусом выявлено у руководителя администрации Андрея Данилова, министра спорта Кристины Михайловой, министра соцзащиты Светланы Семеновой. Все самоизолировались, состояние нормальное, соблюдаем рекомендации врачей, работаем удаленно", - написал Шестаков в своем канале в Telegram.

Он уточнил, что после выявления коронавируса у министра здравоохранения Новгородской области Резеды Ломовцевой и министра образования региона Евгении Серебряковой пробы на инфекцию были взяты у всех членов правительства и руководящего состава администрации губернатора Новгородской области.

"Губернатор Андрей Никитин находится на рабочем месте, у него тест отрицательный. Большая часть рабочих совещаний переведена в режим ВКС. Ситуация спокойная, все в рабочем режиме", - добавляется в сообщении.

Заболеваемость в Новгородской области начала постепенно расти в последних числах сентября. С октября в регионе усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и на транспорте, с 23 октября в регионе ограничили режим работы предприятий общепита до 23:00, с 29 октября отменено проведение банкетов, для предприятий установлено условие обязательного перевода на удаленку 5% сотрудников. В понедельник новгородские власти заявили о намерении приостановить работу фудкортов, детских игровых комнат, запретить посещение детьми торговых центров без сопровождения взрослых, отменить культурно-массовые мероприятия со зрителями и ограничить проведение разного рода совещаний, форумов.