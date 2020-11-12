МВД предложило допускать до управления автобусами водителей со стажем от одного года

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. МВД разработало законопроект, согласно которому ведомство предлагает допускать до управления автобусов водителей, которые уже имеют стаж управления других категорий автотранспорта от одного года. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов и уже направлен на рассмотрение в правительство России.

"Российское национальное водительское удостоверение категории D и подкатегории D1 выдается при наличии права на управление транспортными средствами категорий В или D в течение не менее 12 месяцев", - говорится в законопроекте.

Также документ предлагает считать недействительными иностранные права на территории России по истечении шести месяцев с даты получения иностранцами вида на жительство или российского гражданства. Кроме того, согласно законопроекту, гражданам России, постоянно проживающим за пределами страны, предлагается управлять автомобилем на основании имеющихся у них иностранных национальных водительских удостоверений государств постоянного проживания при наличии подтверждающих такое проживание документов, оформленных на русском языке или имеющих нотариально заверенный перевод на русский язык.