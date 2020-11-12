Минздрав сообщил, что система здравоохранения достойно выдерживает вызовы пандемии

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Отечественная система здравоохранения достойно отреагировала на ситуацию с новой коронавирусной инфекцией и выдерживает все испытания и вызовы пандемии, сообщил в четверг на форуме "Сильные идеи для нового времени" первый заместитель министра здравоохранения России Игорь Каграманян.

"Система здравоохранения нашей страны достойно выдержала и выдерживает все испытания и вызовы, связанные с текущей эпидемиологической ситуацией. <...> Мне кажется, в этой ситуации, прежде всего, наши врачи, медицинские сестры, конечно, и роль организаторов здравоохранения, показали, что, когда возникают такие критические нештатные ситуации для системы, то вся система мобилизуется и достойно реагирует на вызов. Вместе с тем <...> нам предстоит еще очень непростой и ответственный путь", - сказал замминистра здравоохранения.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.