Генконсульство России в Стамбуле приостановит прием граждан в связи с пандемией

АНКАРА, 12 ноября. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Стамбуле приостанавливает прием граждан с 16 по 27 ноября из-за увеличения в городе числа заболеваний коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении российского диппредставительства.

"Генеральное консульство России в Стамбуле временно прекращает прием граждан с 16 по 27 ноября 2020 года. В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе Стамбуле вследствие увеличения числа заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 генеральным консульством России в Стамбуле с 16 ноября 2020 года временно приостанавливается прием граждан по вопросам оформления документов (за исключением экстренных случаев, в том числе выдачи свидетельств о смерти и свидетельств на возвращение в Российскую Федерацию, а также выдачи готовых загранпаспортов). По вопросам выдачи виз необходимо обращаться в визовый центр", - отмечается в коммюнике.

Ориентировочная дата возобновления приема граждан, как уточняется в сообщении, намечена на 30 ноября. "Граждане, имеющие запись на прием в период с 16 по 27 ноября 2020 года, будут приняты в приоритетном порядке после возобновления приема в генеральном консульстве", - добавили в диппредставительстве.

Между тем в начале сентября министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что 40% всех случаев заражения коронавирусом в стране приходится именно на Стамбул.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 402 тыс., умерли 11 145 человек, выздоровели 344 613 пациентов.