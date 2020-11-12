Толстой: рассматриваемые Думой поправки об удаленном обучении носят технический характер

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Поправки об определении порядка дистанционного обучения, рассматриваемые сейчас Госдумой, носят технический характер и призваны лишь уточнить полномочия Министерства просвещения и Минобрнауки в этой сфере. Об этом в четверг заявил вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.

"Сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект коллег из Совета Федерации о порядке применения и электронного обучения, и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, который, как и все, связанное с дистанционкой, вызывает тревогу среди родителей", - написал он на своей странице в Facebook.

Толстой заверил, что "изменения носят фактически технический характер и лишь уточняют полномочия Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования в части применения форм электронного и дистанционного образования, чего раньше в законе "Об образовании" не было".

"Но речь не идет о том, чтобы сделать дистанционное образование нормой, государство на это не пойдет! Да и президент Владимир Путин еще весной заявил, что этого не допустит", - подчеркнул вице-спикер.

Депутат также отметил, что мнение родительского сообщества "обязательно будет услышано". Сам он выступил категорически против постоянного применения практики дистанционного образования. "Никакие поправки о возможности дистанционного образования в обычной - послековидной - жизни не пройдут, я первый, кто будет против внедрения этой формы обучения на постоянной основе", - добавил он, уточнив, что принимаемые сейчас меры продиктованы необходимостью борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В четверг комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект группы сенаторов во главе с вице-спикером СФ Ильясом Умахановым об определении порядка дистанционного обучения. В частности, предлагается на законодательном уровне разграничить полномочия Минпросвещения и Минобрнауки в части координации вопросов реализации дистанционных образовательных технологий. Так, Минпросвещения предлагается наделить полномочиями по утверждению порядка применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в сфере общего и среднего профессионального образования, а Минобрнауки - в сфере высшего образования.