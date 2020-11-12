Минздрав рекомендовал организовать амбулаторные центры диагностики и лечения COVID-19

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России рекомендовало организовать амбулаторные центры диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции в регионах. Соответствующий приказ ведомства опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Организовать амбулаторные центры диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в документе.

В ведомстве рекомендовали организовать взаимодействие центров с медорганизациями, которые оказывают скорую и медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, а также оснастить центры автомобильным транспортом для доставки пациентов, медработников и перевозки биоматериалов и лекарств.

Кроме того, регионам России рекомендуется организовать медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией на дому с помощью телемедицинских технологий. "Организовать оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, <...> состояние которых позволяет наблюдаться на дому, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничных пневмоний, острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппа", - говорится в приказе.

Утверждается временный регламент организации и оказания консультативной медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, а также положение об организации амбулаторного центра диагностики и лечения новой коронавирунсой инфекции.