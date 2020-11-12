В Петербурге координировать работу стационаров и поликлиник будет зампред комздрава

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга ввел дополнительную должность заместителя председателя ведомства, который будет координировать взаимодействие амбулаторного и стационарного звена, сообщили в четверг в пресс-службе комздрава. Ранее усовершенствовать это направление Петербургу рекомендовала комиссия Минздрава РФ.

"Назначен новый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов. В его задачи будут входить координация деятельности медицинских организаций районного и городского подчинения и повышение эффективности взаимодействия амбулаторного и стационарного звеньев", - говорится в сообщении комитета.

В октябре в Санкт-Петербурге работала комиссия Министерства здравоохранения РФ. По словам начальника отдела по организации амбулаторной медицинской помощи городского комитета по здравоохранению Ларисы Соловьевой, специалисты федерального ведомства рекомендовали местным властям улучшить взаимодействие и преемственность пациентов между стационарами и поликлиниками.

По данным комитета, Мотовилов в течение четырех лет возглавлял отдел здравоохранения Калининского района Петербурга и имеет большой опыт работы в амбулаторной сети - возглавлял Городскую поликлинику №96 Калининского района. По образованию - врач-педиатр.