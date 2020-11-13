Вопрос о признании главы ПЦУ не будет вынесен на голосование синода Кипрской церкви

НИКОСИЯ, 13 ноября. /ТАСС/. Вопрос о признании митрополита Киевского и всея Украины Епифания (Думенко) - главы Православной церкви Украины (ПЦУ), за которой Русская православная церковь (РПЦ) не признает канонического статуса - не будет вынесен на голосование Священного синода Кипрской православной церкви (КПЦ), который соберется 23 ноября. Об этом, как сообщает на своем сайте газета Cyprus Mail, заявил в четверг архиепископ Кипрский Хризостом II, отвечая на вопросы журналистов.

По информации издания, предстоятель КПЦ сказал, что будет председательствовать на заседании синода, которое будет посвящено его решению помянуть Епифания в богослужении, но при этом дал понять, что никакого голосования по данной теме среди высших иерархов, на котором настаивали некоторые церковные круги, не состоится. При этом глава Церкви пообещал изложить членам синода свои соображения, по которым он этим поминовением по сути признал ПЦУ.

24 октября Хризостом впервые помянул главу ПЦУ на литургии во время церемонии рукоположения епископа Панкратия в монастыре Хрисорагоитисси. Этот поступок не только не был санкционирован Священным синодом, но был совершен вопреки рекомендации высшего церковного органа о том, чтобы перенести обсуждение темы об отношении КПЦ к главе ПЦУ на следующее заседание. В тот же день кипрские митрополиты Афанасий, Никифор, Исаия и епископ Николай выступили с совместным заявлением, в котором констатировали, что литургическое поминовение архиепископом Кипрским Епифания среди имен предстоятелей поместных православных церквей представляет собой "вопиющее нарушение синодального, коллективного и демократического режима" функционирования КПЦ.

Отвечая на вопрос о его отношении к жесткой критике со стороны упомянутых иерархов, Хризостом, которого процитировала газета, сказал: "Я полагаю, что они подвергли меня нападкам без причины. Если бы я убил их родителей или братьев и сестер, то они бы со мной так не поступили".

Архиепископ добавил, что он ожидал, что митрополиты обсудят с ним вопрос о поминовении Епифания в частном порядке, а не будут подвергать его остракизму через СМИ. "Но я их прощаю. Я ничего не имею против них", - сказал глава КПЦ, которого члены Священного синода обвинили в том, что он не проконсультировался с ними перед принятием столь принципиального решения и своим поминовением Епифания нарушил нейтралитет, которого Кипрская церковь обещала придерживаться в спорах между Москвой и Киевом.