Австралия может получить собственную вакцину от коронавируса к июлю 2021 года

СИДНЕЙ, 13 ноября. /ТАСС /. Австралия может получить свою вакцину от коронавируса, разработанную учеными из университета штата Квинсленд, к июлю 2021 года. Об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения страны Грег Хант.

По словам главы ведомства, вакцина от коронавируса V451, разрабатываемая в университете штата Квинсленд (Австралия), может быть готова к применению уже к июлю 2021 года, поскольку результаты первого этапа тестирования препарата доказали его безопасность и эффективность. "Исходные данные очень ясны, вакцина доказала свою безопасность в ходе клинических испытаний первой фазы и вызвала положительную реакцию в виде выработки антител", - заявил Хант в интервью радиостанции Брисбена 4BC.

Также министр отметил, что австралийская V451 показала высокую эффективность при тестировании на пожилых людях, что является "важным результатом с учетом высокой уязвимости этой категории граждан". "CSL [Limited] (национальная биотехнологическая компания - прим. ТАСС) обратится за разрешением регулятора начать третью фазу клинических испытаний до конца этого года. Это значит, что вакцина, при условии успешных испытаний, может оказаться доступной для жителей Австралии уже в начале третьего квартала 2021 года", - сообщил он.

Правительство Австралии заключило соглашения о производстве и поставке вакцин с британско-шведской компанией AstraZeneca, а также с компанией Novavax и консорциумом BioNTech - Pfizer. Местное производство 31 млн доз вакцины, разработанной учеными Оксфордского университета и AstraZeneca, началось в Мельбурне 9 ноября. Ожидается, что в рамках подписанных соглашений Австралия получит порядка 55 млн доз импортных вакцин и самостоятельно произведет еще порядка 81 млн, включая 51 млн доз препарата V451, разработанного в университете Квинсленда. Общий объем финансирования, предусмотренного для закупки и производства вакцин, составляет порядка 3,5 млрд австралийских долларов ($2,5 млрд).

Власти зафиксировали первый случай инфицирования новым коронавирусом в стране 29 января. С 24 марта в Австралии действовали жесткие эпидемические ограничения, которые были сняты 13 июня после существенного снижения числа заразившихся. К настоящему времени число инфицированных в стране составляет 27 704, от последствий вызванного вирусом заболевания умерли 907 человек, выздоровели свыше 25 тыс. Число пациентов с активной формой заболевания составляет 82.