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Облачная погода, местами гололедица и до 3 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу

Ночью температура может опуститься до минус 1 градуса

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами туман, гололедица и до плюс 3 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 1-3 градуса тепла. В ночь на субботу она может опуститься до минус 1 градуса.

Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 760 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах минус 2 - плюс 3 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 2 градуса.

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