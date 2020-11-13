Совет при президенте по кодификации не поддержал поправки Мизулиной в Семейный кодекс

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства выступил против законопроектов об изменении семейного законодательства, внесенных ранее группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. Эти поправки вступают в противоречие с действующими законами и положениями Конвенции ООН о правах ребенка, говорится в заявлении Совета, которое есть в распоряжении ТАСС.

"По итогам рассмотрения Совет не поддержал представленные законопроекты", - говорится в тексте. В занимающем 34 страницы экспертном заключении указано на спорность концептуальных положений законопроектов, непроработанность предлагаемых правовых предписаний, "наличие внутренних противоречий и огромного количества юридико-технических недоработок, а также узость охвата существующих проблем и оторванность от правоприменительной практики".

Как отметил председатель Совета, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, "многие предлагаемые в законопроектах подходы конфликтуют с действующим российским законодательством и с положениями Конвенции ООН о правах ребенка и, соответственно, с принятыми на себя РФ обязательствами в рамках Конвенции". Кроме того, добавил он, "в сфере семейно-правового регулирования реформаторство вредно", в связи с чем возможна только точечная правка тех положений законодательства, которые зарекомендовали себя как ошибочные.

В Совете, в частности, указывают, что, согласно пояснительной записке к законопроекту о поправках в Семейный кодекс РФ, документ призван укрепить институт семьи, а также регламентировать "правовую защиту интересов семьи как социального института". "Однако, как подчеркивал Конституционный суд, выработка универсального понятия "семья" вряд ли возможна и необходима, поскольку указанное понятие имеет различное содержание, в зависимости от целей правового регулирования", - отмечает Совет по кодификации.

Там также сочли ошибочным противопоставление интересов семьи и отдельных ее членов, так как "в подавляющем большинстве случаев эти интересы совпадают", а при наличии противоречий между интересами отдельных членов семьи целью законодателя является в первую очередь защита прав и интересов несовершеннолетнего или нетрудоспособного субъекта, нуждающегося в особой поддержке. Действующие международные и национальные нормы основаны на принципе защиты прав и законных интересов ребенка, но из концепции законопроекта "этот принцип исключен", указывает Совет.

Также сенаторы предлагают закрепить презумпцию добросовестности осуществления родителями родительских прав в качестве принципа семейного права. Совет указал, что само по себе предположение о добросовестном поведении не может являться универсальным принципом правового регулирования. Кроме того, не предложено какого-то внятного порядка опровержения этой презумпции, специального порядка получения доказательств. "Применение на практике такой презумпции во многих случаях может затруднить защиту прав ребенка", - говорится в заявлении.

Помимо этого, в законопроектах недостаточно раскрыто вводимое ими же понятие "семейно-правовой ответственности". Присутствует лишь упоминание, что лишение и ограничение родительских прав являются мерами семейно-правовой ответственности. По утверждению Совета - это в первую очередь мера защиты прав детей, а ответственность для родителей прописана в Уголовном кодексе и Кодексе об административных правонарушениях.

Кровные узы и смена пола

Нарекания Совета также вызвали формулировки некоторых определений. Например, согласно законопроекту, родителями являются кровные, то есть, биологические мать и отец ребенка. Но речь может идти, к примеру, о "социальном родстве" - когда мужчина, зная об отсутствии генетического родства, не оспаривает отцовство. Такие категории лиц рассматриваются семейным законодательством как родители, а законопроект лишает их права быть записанными в качестве родителей в свидетельстве о рождении.

"В отношении запрета на регистрацию брака лицами, сменившими пол, который вытекает из положений законопроектов, Совет указал на недопустимость подобного рода ограничения правоспособности граждан", - сказано в тексте.

Защита детей

Еще одна претензия связана с предложением исключить из перечня оснований лишения и ограничения родительских прав жестокое обращение с детьми и покушение на их половую неприкосновенность. Объяснение такого предложения в пояснительных материалах отсутствует, а "в результате применение мер защиты для жертвы насилия будет поставлено в зависимость от наличия или отсутствия приговора суда по соответствующему уголовному делу".

"Предлагаемые законопроектом положения о применении временных мер защиты предусматривают административный порядок изъятия ребенка из семьи без какого-либо судебного контроля. На практике это может создать дополнительную угрозу необоснованного вмешательства в дела семьи и нарушения прав родителей и детей", - указали в Совете.

О законопроектах

Глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина с группой сенаторов в июле внесла в Госдуму пакет законопроектов изменению семейного законодательства, который в том числе запрещает заключать браки и усыновлять детей не только лицам одного пола, но и тем, кто ранее сменил пол. Она пояснила, что предлагаемые законопроектом изменения обусловлены новыми конституционными положениями.

Комиссия правительства по законопроектной деятельности данные инициативы не поддержала.