Никто не верил в маньяка. Отрывок из книги о том, как в России ловят серийных убийц

Восточная Сибирь. Город Ангарск. До Иркутска 40 км, до Москвы — 5 150. Река Китой впадает в Ангару, а вокруг — сосновый лес. Вокруг трассы "Байкал" тоже лес. Там чаще всего и находили жертв серийного убийцы, который орудовал в городе 18 лет, большую часть из которых служил в милиции. Криминальная обстановка в городе, давность преступлений, путанные показания свидетелей и выживших, неопытность и саботаж членов группы, — а что еще влияет на скорость раскрытия преступления? Почему войти в "маньячную группу" в Ангарске значило "предать своих", кто такой "важняк" и почему маньяк — это неактуально? В книге "Безлюдное место: Как ловят маньяков в России" Саша Сулим не просто рассказывает историю о убийцы и его жертв, это, пожалуй, было бы почти лишено смысла. Журналистка пытается разобраться, как устроен следственный процесс по таким делам, какие люди стоят за поимкой маньяков, почему их не любят коллеги и подозревают во всех грехах начальники.

Данный контент предназначен для лиц старше 18 лет — Никто не верил, что маньяк вообще есть. — До какого момента не верили? — Пока не поймали. Сначала не верили, что маньяк существует, а когда поймали, никто не верил, что он маньяк. Артем Дубынин — 34-летний коротко стриженный оперативник, с усталыми глазами пожилого человека и в кителе, который он явно надевает только по особому поводу, — рассказывает это, сидя в своем кабинете в двухэтажном советском здании Следственного комитета Иркутской области. На стене рядом со столом висят пожелтевшие газетные вырезки начала 2000-х со статьями об ангарском маньяке, которого никак не могут поймать. Тогда же в Ангарск впервые приехал и сам Дубынин — работать в следственной группе, созданной, чтобы исправить положение. Ее первый руководитель — следователь Генпрокуратуры по особо важным делам Валерий Костарев — рассказывает об истории группы немного иначе, чем Николай Китаев. По словам Костарева, это он наткнулся на статью Марка Дейча в "МК". Рассказ о маньяке, который уже несколько лет орудует в Иркутской области, его зацепил, и он написал рапорт начальству о том, что нужно ехать в Ангарск разбираться. К Костареву трудно было не прислушаться. На профессиональном сленге таких, как он, обычно называют «важняками»: это элита российской прокуратуры, люди, которым поручают самые сложные и резонансные преступления. К моменту отправки письма про Ангарск на счету 53-летнего Костарева были дело о взяточничестве против одного из секретарей обкома Таджикистана (еще в советское время), дело серийного убийцы педофила Сергея Головкина, а также дело крупнейшей ОПГ Новокузнецка — банды Владимира Лабоцкого, убившей около 40 человек.

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