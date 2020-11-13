Незарегистрированные турецкие препараты от CОVID-19 изъяли в одной из аптек Москвы

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Предположительно, контрафактные лекарства турецкого производства, применяемые для пациентов с коронавирусом, изъяли в одной из столичных аптек. Предполагаемая сумма их реализации превышает 2 млн рублей, сообщается в пятницу на официальном сайте столичного управления Росздравнадзора.

По данным управления, территориальным органом Росздравнадзора по городу Москве и Московской области проводится административное расследование в отношении ООО "Каскад здоровья".

"В аптеке обнаружены, предположительно, незарегистрированные лекарственные препараты, применяемые при лечении пациентов с коронавирусом, турецкого производства. Предполагаемая сумма реализации составила более 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

В управлении отмечается, что лекарственные препараты изъяты, их происхождение устанавливается. Организация может быть привлечена к административной ответственности по ст. 6.33 КоАП РФ", - заключается на сайте.