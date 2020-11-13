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Пандемия COVID-19

Калифорния стала вторым штатом США с более 1 млн заразившихся коронавирусом

Первым этот рубеж преодолел Техас

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Калифорния стала вторым штатом США, в котором число заразившихся новым коронавирусом жителей превысило миллион человек. Об этом сообщил в четверг на своем сайте Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации федеральных и местных властей.

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Первым из штатов рубеж в 1 млн случаев заражения 11 ноября преодолел штат Техас.

По данным газеты The New York Times, по количеству инфицированных в пересчете на численность населения Калифорния догнала такие страны, как Бразилия и Франция. В штате зарегистрировано уже более 18 тыс. летальных исходов, связанных с COVID-19 - заболеванием, вызываемым коронавирусом нового типа. Более высокие показатели смертности в США зафиксированы лишь в штатах Нью-Йорк и Техас.

В четверг газета The Washington Post сообщила об установлении в США очередного рекорда по числу выявленных новых случаев заражения - 152 тыс. за сутки.

Всего, по информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 10,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 242 600 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Теги
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