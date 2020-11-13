Адыгея получит дополнительно более 244 млн рублей для выплат на детей от трех до семи лет

МАЙКОП, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ дополнительно направит Адыгее более 244 млн рублей для выплат на детей от трех до семи лет, средства выделены в рамках реализации инициатив президента России Владимира Путина в связи с пандемией COVID-19, сообщила в пятницу пресс-служба главы республики.

"Адыгея получит бюджетные ассигнования в сумме более 244,3 млн рублей для ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Данные выплаты были предусмотрены указом президента РФ от 20 марта "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", - говорится в сообщении.

Все заявления граждан на предоставление ежемесячной выплаты на детей от трех до семи лет в регионе отрабатываются своевременно, без нарушений регламентного срока. По информации министерства труда и соцразвития республики, в настоящее время эта выплата предоставляется 16 947 детям, на эти цели уже направлено почти 896 млн рублей. До конца года число получателей на предоставление ежемесячной выплаты в республике может составить 18 900, уточнили в пресс-службе.

Решение о выделении дополнительных средств было принято правительством РФ после одобрения комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Государственной думы от Адыгеи Владислава Резника. По его словам, эти субсидии позволяют регионам, в том числе Адыгее, в непростых условиях из-за пандемии обеспечить выплаты на детей в полном объеме.

"Глава Адыгеи отметил, что четко выстроенное взаимодействие федерального центра и регионов обеспечивает эффективную реализацию инициатив президента страны, направленных на поддержку социально незащищенных категорий граждан в период пандемии", - добавили в пресс-службе.

В Адыгее, которая находится на третьем этапе снятия ограничительных мер, пока регистрируется рост числа случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперативного штаба, в республике коронавирусная инфекция выявлена у 6 679 человек, на лечении находятся 1 201 человек. С начала пандемии в республике выздоровели 5 420 человек, умерло 58.