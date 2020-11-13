Ленобласть протестирует раздельный сбор мусора в трех городах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Пилотный проект раздельного сбора мусора, в рамках которого в трех городах Ленинградской области будут установлены баки для пластика и стекла, запустят в декабре. Если проект окажется успешным, раздельный сбор будет организован в других районах региона, сообщили в пятницу в пресс-службе областного правительства.

Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"На уже существующих контейнерных площадках при многоквартирных жилых домах, а также при домовладениях планируется установка двух дополнительных баков - для пластика и стекла. В Луге на основе существующих контейнерных площадок будет организовано 28 пунктов сбора вторсырья, в Кингисеппе задействуют 39 адресов, в Ивангороде - 19. В случае успешной реализации проект будет тиражироваться на территории других районов Ленинградской области", - сообщили в пресс-службе.

Власти региона на основе пилотного проекта оценят спрос и финансовые затраты регионального оператора на организацию раздельного сбора мусора.

Чтобы реализовать пилотный проект, регоператор закупит 184 контейнера. Их установят на мусорных площадках, которые имеют необходимые технические параметры.